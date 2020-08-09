إليسا تعلق على اتهامها بمهاجمة السوريين

علقت الفنانة اللبنانية، إليسا، على اتهامها بالإساءة للسوريين، عبر تغريدة منسوبة لها على موقع "تويتر".

وأكدت إليسا أن التغريدة مزيفة، وتابعت قائلة: "الأخبار المزيفة في كل مكان، الأشخاص الأذكياء هم فقط الذين يتحققون أولا".

Dear don't worry , fake news are everywhere ,smart people check facts first https://t.co/BkNcLagK0U — Elissa (@elissakh) August 8, 2020

​من ناحية أخرى، هاجمت إليسا، السلطات اللبنانية والحكم اللبناني، بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ ببيروت، الثلاثاء الماضي.

وغردت عبر حسابها على موقع "تويتر": "أنا سميت القوات لأنهم كانو يمثلوا أطروحاتي وأفكاري. اليوم أنا مخذولة. من الرئيس الذي معه خبر ومتستر لكل اللي بالسلطة من كبيرهم إلى صغيرهم. كلهم مجرمين وشركاء. كلهم يعني كلهم. إنتوا أحقر ناس قدموا إلى السلطة والحكم".

أنا سميت القوات لأنو كانو يمثلو طروحاتي وأفكاري. اليوم أنا مخذولة. من الرئيس اللي معو خبر ومتستر لكل اللي بالسلطة من كبيرن لزغيرن. كلن مجرمين وشركا. كلن يعني كلن. إنتو أحقر ناس إجو على السلطة والحكم — Elissa (@elissakh) August 8, 2020

وتوافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

كما عمد محتجون إلى اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت.

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.

كما تسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة.