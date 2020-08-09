فنانة خليجية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

قالت الفنانة البحرينية، سلوى الجراش، أمس السبت، إنها مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

ووجهت الجراش عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي رسالة شكر إلى كل من سأل عنها، لافتة إلى أنها تشعر بتحسن حالتها.

وطالبت جمهورها ومحبيها بتوفير الدعم النفسي لها حتى تنتصر على مرض (كوفيد-19).

وقالت: "بما أن الحالة النفسية لها تأثير كبير وأكثر من 50% للتعافي من فيروس كورونا وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوة والطاقة الإيجابية ونكت ومنشن فيديوهات أضحك".

وداعبت سولى الجراش متابعيها قائلة: "طلباتي كثيرة فعلا منكم، تحملوني هذا الأسبوع وبإذن الله نهايتك على يدي يا كورونا".

وسلوى الجراش مغنية وممثلة بحرينية، بدأت مشوارها الفني عام 2006، من خلال مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج المسابقات "نجوم الخليج"، بعدها اتجهت إلى التلفزيون وشاركت في بطولة عدة مسلسلات، منها "شوية أمل" و"الخادمة" و"عندما يزهر الخريف".

يشار إلى أن فنانة بحرينية أخرى أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد خلال الفترة الماضية، وهي المطربة هند، التي تعتبر أول فنانة عربية تصاب بـ(كوفيد-19)، وشفيت منه في شهر مارس/ آذار.