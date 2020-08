فنانة خليجية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

View this post on Instagram

اشكر من كل قلبي كل من سأل عني .. انا اليوم وايد احسن والحمدلله رب العالمين وبما ان الحاله النفسيه لها تأثير وايد كبير واكثر من 50% لتعافي من فايروس كورونا .. وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوه والطاقه الايجابيه ونكت ومنشن فيديوات اضحك .. وايد طلباتي صح 😁 تحملوني هالاسبوع .. وبإذن الله نهايتج على ايدي يا كورونا 😎✌🏻#كورونا #كوفيد19 #سلوى_الجراش