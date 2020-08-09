مطربة أمريكية شهيرة تؤكد إصابتها بانهيار عصبي حال إعادة انتخاب ترامب

عبرت مطربة الراب الأمريكية، كاردي بي، عن مخاوفها من أنها سوف تصاب بانهيار عصبي، إذا أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكانت كاردي بي (27 عاما) تدعم في البداية الاشتراكي الديمقراطي، بيرني ساندرز، لمنصب الرئيس الأمريكي، لكنها الآن من مساندي جو بايدن، الرجل الذي هزمه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وتخشى كاردي بي ألا تتمكن من التعامل مع 4 سنوات جديدة مع دونالد ترامب.

وقالت في تصريحاتها لإذاعة "سيروس إكس إم" الأمريكية، الجمعة: "إذا استمر ترامب لمدة 4 سنوات أخرى، فسوف أعاني من انهيار عقلي، لا يمكنني التعامل مع هذا بعد الآن، أنا خائف على حال البلد، فأنا لا أهتم فقط بالناس ولكن كما لو أنني خائفة من المستقبل".

وتابعت: "لا أريد نشوب حربا أخرى، الاقتصاد في الوقت الحالي وضعه بائس، مثل الناس لا يكسبون المال، وهناك البعض يجنون المال وليس من المفترض أن يحصلوا عليه".

ويشن الديمقراطيون هجوما متواصلا على إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، ويتهمونه بالفشل في مواجهة أزمة كورونا، معتبرين أن سوء إدارته تسبب في إلحاق الضرر بملايين الأمريكيين وجعل أمريكا الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات.

ويطالب الديمقراطيون وفي مقدمتهم مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، بتوفير رعاية صحية متكاملة ودعم لكل الأمريكيين.

يعتبر ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، أن الديمقراطيين يريدون تشويه صورته وأنهم يستغلون الأزمات الأخيرة للوصول إلى هدفهم وكسب أصوات الناس في الانتخابات المقبلة.