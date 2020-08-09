"مفتعل"... ماجدة الرومي تعلق على انفجار بيروت

علقت الفنانية اللبنانية ماجدة الرومي، اليوم الأحد، على حادثة الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت.

وقالت الرومي في تصريحات لـ شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن "الكارثة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت جريمة كبيرة بحق شعب لبنان، سواء أكان إهمال أو حادثا مدبرا".

وأضافت، أنها "كانت في منزل بمنطقة جونية شمال بيروت عندما وقع الانفجار، وعلى حد تعبيرها أنها "اعتقدت في البداية أن الأمر هزة أرضية، لأننا شعرنا باهتزاز الأرض، علمت فيما بعد أن الأمر انفجار. وتابعت بذهول ما يحدث على التلفزيون".

واستطردت الرومي، "في رأيي الشخصي أن ما حدث في المرفأ عمل مفتعل".

وتابعت "شعرت بأن جزءا من قلبي تمزق وأنا أشاهد الدمار في بيروت".

ودعت الرومي بقية الفنانين اللبنانيين للنزول إلى الشارع لمساعدة مواطنيهم، فـ"بلدهم بحاجة لهم".

وشكرت الرومي كل الدول العربية التي وقفت إلى جانب لبنان.

ويشهد لبنان حالة من عدم الاستقرار والغضب الشعبي بعد الانفجار الذي وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ بيروت وأدى، حتى الآن، إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.

وتوافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بأدلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

كما عمد محتجون على اقتحام عدد من المباني في وسط بيروت وأضرموا النيران فيها، وفي المقابل، اقتحمت مجموعة من العسكريين المتقاعدين وزارات الخارجية والبيئة والاقتصاد، وتواصلت التوترات الأمنية مع اقتحام متظاهرين لجمعية المصارف الواقعة في وسط بيروت.