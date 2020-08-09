بعد خسارته قضية إثبات الزواج... رفض استئناف مدير أعمال هيفاء وهبي على قرار حبسه

رفضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، رفض استئناف محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، على قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، الذي تجريه النيابة العامة المصرية معه في اتهامه بالنصب.

وتم ضبط محمد وزيرى، بعد إجراء التحريات اللازمة، وتبيّن صحة الشكاوى القضائية التي قدمتها هيفاء وهبي ضده من خلال محاميها، ياسر قنطوش، والتي تتهمه فيها بالنصب وسرقة الأموال منها، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وتقدمت هيفاء وهبي، في الخامس من مايو/ أيار 2020، من خلال وكيلها القانوني في مصر، المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020، جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق، محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ"محمد وزيري".

وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به، دون علم وهبي.

يذكر أن محمد وزيري خسر قضية "إثبات زواجه" من هيفاء وهبي أمام محكمة الأسرة، في 28 يوليو/ تموز 2020، وتم رفض الدعوى القضائية التي أقامها لعدم وجود أصل العقد.

وقضت المحكمة بجلسة ذلك اليوم بعدم قبول الدعوى، وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماه.