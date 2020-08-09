الموت يفجع ريم البارودي... والسبب الإهمال

أفجع الموت، الممثلة المصرية، ريم البارودي، بوفاة مساعدتها الخاصة، التي راحت ضحية للإهمال دون أن تكشف عن تفاصيل.

وأعلنت البارودي عن خبر الوفاة عبر حسابها عبر خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إذ شاركت صورة تجمعها بمساعدتها وكتبت معها: "لا حول ولا قوة إلا بالله، لم أشعر بألم منذ فترة طويلة.. آية التي كانت مساعدتي فتاة شابة، آية في الجمال والاحترام، توفيت في حادثة إهمال أستغفر الله العظيم.. إن لله وإن إليه راجعون.. البقاء لله والدوام لله وحده".

ريم البارودي تعلن وفاة مساعدتها نتيجة إهمال طبي

التفاصيل| https://t.co/45fqQ0yYlf pic.twitter.com/uMZXFe4p1G — FilFan.com (@FilFan) August 9, 2020

يشار إلى أن ريم البارودي كانت متزوجة من المطرب المصري، أحمد سعد، الذي تزوج من بعدها بالفنانة المصرية، سمية الخشاب، ثم انفصل عنها وأعلن خطبته حاليا من عارضة الأزياء، علياء بسيوني.

وعادت البارودي لتقديم برنامج "شارع النهار" على فضائية "النهار" المصرية، بعدما كانت مهددة بمنع ظهورها إلى جانب 4 مذيعات، هن بوسي الطيار ودعاء فاروق وهالة فهمي وعلا شوشة، لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة، أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وكان آخر الأعمال الفنية لريم البارودي، هو مسلسل "جمع سالم"، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2020، وهو من بطولة الممثلة زينة.