هيفاء وهبي تحيي طفلة مصرية تبرعت بـ 100 جنيه لضحايا تفجير لبنان... صور

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تغريدة عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، حيت فيها طفلة مصرية كانت قد تبرعت بـ100 جنيه لضحايا تفجير لبنان.

وقالت في التغريدة: "طفلة مصرية تبرعت بـ 100 جنيه كانت قد ادخرتها من مصروفها وكتبت عليها من هند إلى بيروت كان نفسي اشتري بيها حاجات كتير بس انتوا محتاجينها انتوا أهم".

طفلة مصرية تبرعت ب ١٠٠ جنيه كانت قد ادخرتها من مصروفها وكتبت عليها من هند إلى بيروت كان نفسي اشتري بيها حاجات كتير بس انتوا محتاجينها انتوا أهم. 💔 pic.twitter.com/4IFXcqKXb4 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 9, 2020

وأسفر انفجار 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن سقوط 158 قتيلا ونحو 6000 جريح وعشرات المفقودين وشرد أكثر من 300 ألف شخص، وخلف الانفجار أضرارا جسيمة ودمار وخراب في مدينة بيروت.