أمريكا... مرشحة رئاسية تؤجل تجمعا انتخابيا بسبب هجوم خفاش

وغردت جورغينسين، البروفيسورة في الجامعة عبر حسابها على "تويتر"، بأنها لن تتمكن من حضور التجمع الانتخابي لحاجتها إلى التطعيم ضد السعار بعد أن عضها خفاش.
I will not be able to attend the campaign rally tomorrow morning. I will be getting a rabies vaccine as a precaution after having been bitten by a bat near the start of this campaign tour! I have every intention of participating in the FLAME march and I will deliver remarks at...— Jo Jorgensen (@Jorgensen4POTUS) August 8, 2020
ولم تقدم المرشحة أي تفاصيل إضافية عن الحادث.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، يوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقلبل، وستكون الانتخابات رقم 59 في تاريخ البلاد.
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