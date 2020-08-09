"رولز رويس" تعمل على صناعة أسرع طائرة مدنية في العالم... صورة

بدأت شركة "رولز رويس" عملاق صناعة السيارات في التعاون مع شركة "Boom Supersonic" لبناء أسرع طائرة مدنية في العالم.

ومن المقرر أن تكون الطائرة قادرة على الطيران بأكثر من ضعف سرعة الصوت، بمدى يصل إلى 8336 كيلو متر.

Rolls-Royce to work with Boom Supersonic on propulsion system https://t.co/fKHisChqiQ pic.twitter.com/6mPUgyAjHx — AxisPrecisionEng (@AxisPrecisionEn) August 6, 2020

وستتمكن الطائرة من نقل الركاب من لندن إلى نيويورك في ثلاث ساعات ونصف، أي نصف الوقت الذي تستغرقه نفس الرحلة في الوقت الحالي.

Rolls Royce and Boom Supersonic Are Looking to Create the World’s Fastest Commercial Plane

Boom Supersonic is enlisting Rolls Royce to create the perfect propulsion system for their supersonic Overture's airframe.https://t.co/LLbVb8vc1A pic.twitter.com/OXGN0fdqym — Eley Metrology Ltd. (@eleymet) August 6, 2020

وتركز الشراكة بين الشركتين على توفير نظام دفع للمركبة الأسرع من الصوت، ومن المقرر كشف النقاب عنها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.