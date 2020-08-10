فيلم لم ينطق فيه جملة واحدة... محمود حميدة يكشف عن تضحيته بأسنانه من أجل تلك الشخصية

كشف الفنان المصري المخضرم محمود حميدة عن تضحيته بخلع زوج من أسنانه بسبب أدائه دورا في أحد الأفلام.

ولكن الملفت للنظر أن تلك الشخصية التي قدمها محمود حميدة، لم تنطق ولا جملة واحدة في ذلك الفيلم، حيث كان يقدم شخصية إنسان "ميت".

ويقصد محمود حميدة في منشوره عبر فيسبوك، شخصية، منير رسمي في فيلم "جنة الشياطين" التي كان يؤدي فيها شخصية إنسان ميت.

وأظهر المنشور أن محمود حميدة اضطر من أجل أداء تلك الشخصية أن يخلع اثنين من أسنانه.

وأوضح حميدة في منشوره "لم يكن هناك إمكانيات مكياج كما هي متوفرة حاليا فاضطررت لذلك فعلا".

يذكر أن فيلم "جنة الشياطين" تم عرضه عام 1999، من بطولة محمود حميدة ولبلبة، وعمرو واكد، ومن إخراج أسامة فوزي.

ويعرض حاليا للفنان المصري محمود حميدة فيلم "الغسالة" من إخراج عصام عبد الحميد، وبطولة هنا الزاهد، وأحمد حاتم، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام.