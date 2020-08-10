نجم "عرب أيدول" محمد عساف يحتفل بزفافه سرا... فيديو

فاجأ المطرب الفلسطيني ونجم الموسم الثالث من برنامج المسابقات الغنائية "عرب أيدول"، محمد عساف، جمهوره ومحبيه باحتفاله بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وأعلن عن زواج عساف الذي تم السبت 8 أغسطس/ آب، مواطنه المطرب والمنتج، قاسم النجار، وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وهنأ النجار محمد عساف بالزواج، وأعرب عن فرحته بوجود مناسبة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة على بلدان العالم.

وقال قاسم النجار في تعليقه بالصورة: "وأخيرا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من حفل زفاف محمد عساف، والذين زعموا أنه أقيم في إمارة دبي الخليجية.

فيديو زواج محمد عساف ❤️

الف مبروك والله يهنيه💐🥳💥 #محمد_عساف pic.twitter.com/lYVtGfkkQ5 — Mohamed 🤨 (@MoAboNahel) August 9, 2020

وبحسب موقع "إي تي بالعربي"، فإن العروس تدعى ريم عودة، وتبلغ من العمر 22 عاما، وهي فلسطينية الجنسية من غزة وأمها دنماركية، وعاشت مع أهلها في المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت إلى الدنمارك بعد وفاة والدها.