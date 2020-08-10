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    الإعلامية المصرية ريهام سعيد

    نجل ريهام سعيد يمتنع عن الخروج معها بعد واقعة "التحرش" بها

    © Photo / Facebook/ RehamSaeedOfficial
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    أكدت مقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، أن نجلها يمتنع عن الخروج معها في الأماكن العامة منذ تعرضها لموقف محرج قبل عدة سنوات، وكان هو شاهدا عليه.

    وأشارت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" إلى أنه بعد تناولها في برنامجها التلفزيوني الموقوف "صبابا الخير" لموضوع الطفلة "زينة" التي اغتصبت قبل سنوات، ذهبت مع نجلها لدور العرض السينمائي، وهناك تعرضت للتحرش اللفظي بواسطة رجل ظل يقلدها وهي تقول لمن اغتصب الطفلة "يا حيوان".

    وتابعت ريهام سعيد أن نجلها في المقابل حاول الرجوع إلى الرجل للرد عليه بعنف، ولكنها منعته بقوة حتى لا يعرض نفسه للخطر، الأمر الذي عرّضها لإحراج شديد مع نجلها، فقرر منذ ذلك الموقف، عدم الخروج معها في أي مكان عام.

    واعتبرت ريهام سعيد أن ما تعرضت له من تنمر غير إنساني وبعيد عن الأخلاق والدين.

    وكتبت ريهام سعيد مع منشورها على "إنستغرام" عن نجلها: "اسمعوا هذه الحكاية من 7 سنوات، رحلة عذاب والله، ولعلمكم من يومها لا يخرج معي، وردا على من بيقول لمذا أصبحتي تبلغين وترفعين قضايا لأنني تحملت الكثير جدا، وكفى".

    وألقت الأجهزة الأمنية في مصر، الأسبوع الماضي، القبض على 5 أشخاص بتهمة الاعتداء اللفظي على ريهام سعيد.

    وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ بمنطقة مارينا في محافظة مطروح.

    الإعلامية المصرية ريهام سعيد
    © Photo / Facebook/ RehamSaeedOfficial
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    وكانت ريهام سعيد قامت ببث مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" تحدثت فيه عن تعرضها للاعتداء اللفظي من قِبل بعض الأشخاص حال تواجدها على الشاطئ.

    وأشارت إلى أن الأشخاص الخمسة طلبوا التقاط صورة تذكارية معها لكونها إحدى الشخصيات المشهورة ورفضها ذلك، وقيامها على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة.

    وعند رفض ريهام سعيد التقاط الصورة معهم واحترام خصوصياتها، تلفظ أحدهم بعبارة أثارت حفيظتها، فحدثت بينهم مشادة كلامية تدخل على أثرها بعض رواد الشاطئ لفضها، وانصرفوا عقب ذلك، وتلاحظ لهم قيامها بتصويرهم بهاتفها المحمول.

    وأكدت بوابة "الأهرام" أن المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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    الكلمات الدلالية:
    تحرش, منوعات, مصر, ريهام سعيد
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