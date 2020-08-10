"تراث بيروت"... صمد أمام 3 حروب ودمره انفجار... فيديو وصور

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا وصفوها "بالمحزنة" لقصر سرسق البالغ من العمر 160 عاما، بعد أن دمر بانفجار بيروت.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلامية محلية لبنانية وعربية وعالمية فإن القصر صمد في وجه حربين عالميتين، والحرب الأهلية، وكان شاهداً على سقوط الإمبراطورية العثمانية والانتداب الفرنسي واستقلال لبنان، لكن الأثر التاريخي دُمر في لحظة، بفعل انفجار مرفأ بيروت.

تم بناء القصر عام 1860 في حي الأشرفية بمدينة بيروت التي وصفت رسميا "بالمنكوبة"، على تل يطل على المرفأ المدمر حاليا، بعد الانفجار.

قصر سرسق التاريخي في #بيروت.. صمد بوجه الحروب والنزاعات ودمره انفجار المرفأ. pic.twitter.com/5aYwSUtsiN — قناة الحرة (@alhurranews) August 10, 2020

وبعد الحرب الأهلية في البلاد التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، احتاج أصحاب قصر سرسق إلى 20 عاما من الترميم الدقيق لإعادته إلى سابق مجده.

Please consider donating to the @aifcom and the @sursockmuseum (which holds the wonderful Fouad Debbas Collection) — institutions that sustained severe damage from the Beirut explosion. @bl_eap #historyofphotography #endangeredarchives pic.twitter.com/onosi3GWGL — Carine Chelhot Lemyre (@carine_lemyre) August 9, 2020

لكن الأثر التاريخي دمر "في جزء من الثانية"، بحسب تعليق من رودريك سرسق صاحب القصر، مع مئات المباني الأخرى التي تضررت بفعل انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، الذي هز العاصمة اللبنانية.

An intimate snapshot of Beirut's devastation through a look at the Sursock Museum. https://t.co/XQr86sQNFV pic.twitter.com/holA0XmZHj — ARCA (@ARCA_artcrime) August 6, 2020

وتم تداول مقطع فيديو منشور "من داخل متحف سرسق لحظة انفجار بيروت"، على حد تعبير الناشطين.

was sent a video from within Sursock Museum at the moment of the Beirut explosion as the stained glass is my mom's work pic.twitter.com/3adZWElQJo — #كلن_يعني_كلن (@joeyayoub) August 9, 2020

يقول رودريك سرسق، بحسب موقع "لبنان 24": إن "مستوى الدمار الناجم عن الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي أسوأ 10 مرات مما فعلته 15 سنة من الحرب الأهلية".

يعتبر القصر وبحسب الصور المنشورة عبر مواقع التواصل وبحسب ما كتبه روادها، موطن لأعمال فنية رائعة وأثاث من العصر العثماني ورخام ولوحات من إيطاليا.

Sursock Museum Beirut 🇱🇧

Before & After pic.twitter.com/GfIFkaTB6w — Lay🇱🇧 (@layymoune) August 5, 2020

وتم جمع الصور من قبل 3 أجيال تنتمي إلى عائلة سرسق اليونانية التي استقرت في بيروت عام 1714.