إصابة الممثل أنطونيو بانديراس بفيروس كورونا

أعلن الممثل الهوليودي الإسباني، أنطونيو بانديراس، مساء اليوم الاثنين 10 أغسطس/آب، إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشر أنطونيو بانديراس بيانا عبر حسابه على موقع "تويتر" أكد فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الممثل الهوليودي الشهير إلى أنه تغيب عن عشاء في ماريبا يوم الأحد كان مخصصا لجمع تبرعات، بعدما أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا.

Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

​وقال بانديراس: "أجد نفسي مجبرا على الاحتفال بعيد ميلادي الستين، بعد الحجر الصحي بعدما أثبتت إصابتي بمرض كوفيد 19".

وتابع الممثل الإسباني، قائلا: "لكن رغم ذلك أنا أتمتع بصحة جيدة نسبيا، فقط أشعر بالتعب أكثر قليلا من المعتاد، وآمل أن أتعافى في أقرب وقت ممكن، وألا أتسبب في إصابة أي شخص من المقربين لي".