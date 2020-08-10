الموت يغيب اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي

توفي "اليوتيوبر" المصري الشهير، مصطفى حفناوي، اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت العديد من المواقع والفضائيات المصرية وفاة مصطفى حفناوي، منها "سي بي سي".

عاجل | وفاة اليوتيوبر #مصطفى_حفناوي عن عمر يناهز الـ25 عاما بعد صراع مع المرض pic.twitter.com/279xFg0DZR — CBC Egypt (@CBCEgypt) August 10, 2020

ونعت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، الراحل مصطفى حفناوي، عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاه مصطفى حفناوي ربنا يصبر أهلك ووالدتك، ادعوله بالرحمه والمغفرة".

إنا لله وإنا إليه راجعون وفاه مصطفى حفناوي ربنا يصبر أهلك و والدتك، ادعوله بالرحمه والمغفره pic.twitter.com/LY6L7YIEpJ — Raniah Yousief (@RaniahYousief) August 10, 2020

وكان الراحل مصطفى حفناوي يصارع المرض تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، بعد تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

ودشنت مواقع التواصل الاجتماعي حملات للدعاء لمصطفى حفناوي، كما حرص صديقه، الفنان المصري، تامر حسني، على زيارته في المستشفى للاطمئنان عليه.

تامر حسني ابو قلب ابيض ونقي وهو بيزور مصطفي حفناوي وبيواسي امه لانه عارف ان مصطفي بيحبه ، 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/VoD1vIJVhv — Mohamed Wees (@ModyWees) August 8, 2020

​والراحل مصطفى حفناوي من مواليد 6 يناير/ كانون الثاني عام 1995، ودرس في جامعة حلوان، ونال شهرته من تقديم فيديوهات ساخرة على "السوشيال ميديا"، ويبلغ عدد المتابعين لحسابه على موقع "إنستغرام" أكثر من مليون متابع.