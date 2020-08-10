هنا الزاهد تنعى مصطفى حفناوي بكلمات مؤثرة... وهذه تفاصيل الجنازة

نعت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، اليوتيوبر الشهير، مصطفى حفناوي، الذي توفي قبل قليل بعد صراع مع المرض.

وعبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، كتبت هنا الزاهد ناعية مصطفى حفناوي: "أمر موجع للقلب، أنا أول مرة أحزن هكذا على أحد، أنا أصلا لا أعرفه، فالله يكون في عون أهلك وأصحابك وكل من يعرفوك".

وتابعت: "أنت أكيد ربنا يحبك جدا يا مصطفى، فقد جعل من يعرفك ومن لا يعرفك يدعو لك بالرحمة، لا إله إلا الله، لا أعلم ماذا أقول، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من ناحية أخرى، سيتم تشييع جنازة مصطفى حفناوي، في السابعة من مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، في مقابر عائلة عفيفي في مقابر القبابات بمركز الصف.

ومن المنتظر أن تنهي أسرة الراحل إجراءات خروج الجثمان من المستشفى، كما يتواجد أصدقاؤه أحمد جمال سعيد وعلى غزلان وعمرو راضي.

وكان الراحل مصطفى حفناوي يصارع المرض تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، بعد تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

​والراحل مصطفى حفناوي من مواليد 6 يناير/ كانون الثاني عام 1995، ودرس في جامعة حلوان، ونال شهرته من تقديم فيديوهات ساخرة على "السوشيال ميديا"، ويبلغ عدد المتابعين لحسابه على موقع "إنستغرام" أكثر من مليون متابع.