انطلاق مسابقة ملكة جمال مصر 2020 بمشاركة أكثر من 300 فتاة... صور

انطلقت مسابقة ملكة جمال مصر، بمشاركة أكثر من 300 فتاة، في العاصمة المصرية القاهرة.

وتقام المسابقة على مدار يومين، هما 9 و10 أغسطس/ آب الجاري، بداخل فندق الماسة بحي مدينة نصر.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة هذا العام كلا من د. آمال رزق رئيس لجنة التحكيم، والمطربة اللبنانية دوللي شاهين، وملكة جمال مصر لعام 2016 نادين أسامة، ومصمم الأزياء أحمد مغازي، وملكة جمال مصر لعام 2018 ريم رأفت، والممثل عمرو عبد العزيز، وملكة جمال مصر لعام 2019 آلاء عاطف، ومصمم الأزياء ريهام عاصم، والإعلامية نانسي مجدي.