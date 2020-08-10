بعد العثور عليها داخل صندوق بريد... نظارة غاندي في المزاد

عثر موظفون في مكتب مزادات ببريستول في بريطانيا على نظارة الزعيم الهندي مهاتما غاندي، داخل مظروف بريدي.

وبحسب ما نقلته هيئة "بي بي سي"، قال خبير مزادات إنه سيتم عرض نظارة للبيع عقب العثور عليها، حيث وضعها مجهول في صندوق البريد، وبقيت عالقة في الصندوق حتى عثر عليها أحد الموظفين.

Gandhi's glasses left in Bristol auctioneer's letterbox 👓📫 https://t.co/YPexweFmzB — BBC News (UK) (@BBCNews) August 9, 2020

وأعلن الخبير البريطاني أندرو ستوي أنه من المتوقع أن تباع النظارة بما يقرب من 15 ألف جنيه إسترليني.

واشتهر الزعيم الهندي الشهير بنظارته ذات الإطار الدائري، وقال ستوي: "هي حقا النظارة الدائرية الشهيرة المطلية بالذهب".

وأوضح مالك النظارة أنها انتقلت عبر أجيال عائلته، بعدما حصل عليها أحد أفراد العائلة من غاندي أثناء زيارته لجنوب أفريقيا في 1920.

ومن المقرر أن تعرض النظارة في مزاد عبر الإنترنت يوم 21 أغسطس/آب الجاري.