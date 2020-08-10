حبيب نورمحمدوف يقوم بجولة على الدراجة الهوائية في طقس دبي الحار... صور

قام المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف بجولة على الدراجة الهوائية تحت شمس دبي الحارقة، بدرجة حرارة وصلت إلى 42 درجة مئوية.

ونشر نجم اتحاد الفنون القتالية المختلطة UFC وبطل الوزن الخفيف، صورا لرحلته في الصحراء عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام".

View this post on Instagram A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Aug 7, 2020 at 6:11am PDT

كما نشر حبيب صورا له مع ولي عهد إمارة دبي، حمدان بن محمد ال مكتوم، معلقا: "دائما من الجيد رؤيتك يا أخي".

View this post on Instagram A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Aug 6, 2020 at 10:26am PDT

يذكر أن البطل الروسي حبيب نورمحمدوف البالغ من العمر 31 عامًا تصدر قائمة الأشخاص الأكثر نجاحا في روسيا تحت سن الأربعين حسب مجلة "فوربس".