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    الفنان المصري هاني شاكر

    أحمد فلوكس يشن هجوما عنيفا على هاني شاكر بسبب مصطفى حفناوي... فيديو

    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
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    اعتذر نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، من نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، عن هجوم الممثل، أحمد فلوكس، عليه بسبب "اليوتيوبر" الراحل، مصطفى حفناوي.

    وكان فلوكس انتقد هاني شاكر بسبب نعيه لمصطفى حفناوي رغم أنه لا يعرفه، وعدم اهتمامه به كنقيب للموسيقيين وقتما كان يعاني من المرض، ما جعل العديدين على "السوشيال ميديا" يهاجمون فلوكس بسبب تطاوله على هاني شاكر.

    جنازة في مصر
    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
    الموت يغيب اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي
    وجاء اعتذار أشرف زكي من هاني شاكر، بعدما رفض الأخير اعتذار أحمد فلوكس.

    وكان أحمد فلوكس شارك مقطعا مصورا له يهاجم فيه هاني شاكر، قائلا: "لم يعلمني أبي أن أخطئ في كبير، لكن أنا لا أعرف مصطفى حفناوي وأنا في بلد أخرى وأتابعه من 8 أيام ولم يقدم أحد بزيارته سوى الفنان تامر حسني، لأن تامر رجل وظل يناشد أي احد لمدة 7 أيام لكي يعالجه".

    وتابع مستنكرا: "لكن الآن الكل يقول "الله يرحمه"، كلهم بمن فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هاني شاكر الذي قال أنا لا أعرفه ولكن قلبي آلمني، ولماذا لم يوجعك قلبك وقتما كان لا يجد سريرا في مستشفى تستقبله وهو يعاني من جلطة في مخه".

    وطالب أحمد فلوكس في رسالته المصورة كل من كتب "الله يرحمه" لمصطفى حفناوي على مواقع التواصل الاجتماعي أن يبني مسجدا باسمه.

    وأضاف مستنكرا: "نحن نتاجر بموت الناس، الآن تنعوه بعد ما مات، أنتم تأخذوا لقطة على واحد ميت، ياريت فيروس "كورونا" كانت علمتكوا حاجة، خرجتوا من الأزمة جوعى أكتر".

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    "كنتوا فين وهو مش لاقي مستشفى..عايزين دلوقتي تاخدوا اللقطة"

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    وتوفي مصطفى حفناوي، أمس الاثنين، بعد صراع المرض تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، بعد تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام، وتم تشييع جنازته أمس.

    ​والراحل مصطفى حفناوي من مواليد 6 يناير/ كانون الثاني عام 1995، ودرس في جامعة حلوان، ونال شهرته من تقديم فيديوهات ساخرة على "السوشيال ميديا"، ويبلغ عدد المتابعين لحسابه على موقع "إنستغرام" أكثر من مليون متابع.

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    مشاهير, منوعات, مصر, هاني شاكر
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