مخاطر صحية يمكن أن تصيبك بسبب حفاظك على "الكرش"

يصف العلماء "الكرش" باسم الدهون الحشوية، التي تعد أكثر من مجرد دهون عميقة مخزنة في تجويف البطن.

وأشار العلماء، وفقا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن خطورة تلك الدهون، أنها تحيط بالأعضاء الداخلية للبطن مثل الأمعاء والكبد، كما أنها تخزن تحت الجلد ما تشكل قلقا تجميليا.

ويمكن أن يتسبب الكرش أو الدهون الزائدة في البطن بعدد من المشاكل الصحية أبرزها جاء كالآتي:

- داء السكري من النوع 2

- النوبات القلبية وأمراض القلب

- سكتة دماغية

- ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

- سرطان الثدي

- مرض الكبد الدهني

- سرطان قولوني مستقيمي

- الربو

- التهاب البنكرياس

- مرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف

- زيادة خطر الوفاة المبكرة.

أما عن أسباب ظهور الكرش، فيؤكد العلماء أن العادات الغذائية السيئة قد تكون السبب الرئيسي، مثل تناول كميات كبيرة من السكر والأطعمة الدهنية والمشروبات المحلاة، وقلة ممارسة الرياضة، وارتفاع مستويات التوتر وقلة النوم.

قال الخبراء إن جينات الشخص قد تلعب أيضًا دورًا في تطوير الحالات المرتبطة بالسمنة.

وتشير الأبحاث إلى أن النساء تميل إلى اكتساب دهون البطن مع تقدمهن في السن بسبب انخفاض مستوى هرمون الإستروجين، مما قد يؤثر على توزيع الدهون في الجسم.