الموت يفجع الفنان العراقي نصير شمة

وكتب عازف العود الشهير عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون ‏انتقلت إلى رحمة الله أختي الأكبر بتول شمة منذ قليل، ذهبت من دون وداع ذهبت خفيفة كما عاشت، ربي ارحمها واجعل مثواها آمنا جميلا كروحها".

من ناحية أخرى، تستعد دار الأوبرا المصرية، لبث حفل غنائي عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع "يوتيوب"، غدا الأربعاء، والذي أحيته تضامنا مع شعب لبنان في انفجار مرفأ بيروت، وذلك في تمام الساعة 10 مساء.

ويحمل الحفل اسم "لبنان تبني وتعلو بالحلم"، وتم خلاله عزف بعض مؤلفات نصير شمة، بمشاركة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وشارك فيه مجموعة من نجوم مصر والوطن العربي، هم محمد الحلو وخالد سليم ومجد القاسم وأسماء لمنور ووسام حمدي وعادل محمود وحسين قرشي ونسرين.

وعلق نصير شمة على انفجار بيروت بهذه الكلمات: "كعراقي ينتظر أن تنهض بلاده من آلام الأحزان، أنظر دائما إلى لبنان كدليل كبير للأمل، في كل مرة يعانق آلامه كالعنقاء وينهض مجددا. لبنان الذي ظل يبث الأمل في آلامنا جميعا، سنعانق جرحه الآن ونمد له أيدينا، ومهما كنا قاصرين سيمنحنا طاقة الحياة فنستقوي به ويستقوي بنا. لبنان منا بردا وسلاما يا بلد الجمال".