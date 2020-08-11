رصد جسم غامض محلقا نحو "منطقة سرية" في أمريكا... فيديو

تم رصد جسم غامض يحلق في الفضاء خلال بث مباشر لإحدى القنوات الأمريكية في ولاية أريزونا.

وبحسب موقع "بلانيت نيوز"، لاحظ أحد المشاهدين ظهور جسم غامض خلف سحابة يحلق في الفضاء باتجاه المنطقة العسكرية السرية المغلقة التي يطلق عليها "المنطقة 51".

وأشار متابعون إلى أن الجسم الغريب ظهر عندما كانت سيدة تؤدي مراسيم احتفالية وفق طقوس الشامان.

"المنطقة 51" هي قاعدة عسكرية سرية في ولاية نيفادا، يربطها مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بزيارات الكائنات الفضائية لكوكب الأرض.

ويعتقد الكثيرون أن القاعدة تحتوي على ما يثبت وجود حضارات خارج الأرض مثل حطام المركبات الفضائية ومختبرات سرية تشهد إجراء تجارب على كائنات فضائية.