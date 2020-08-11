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    إعلام: "مواد محظورة" في التقرير الطبي لليوتيوبر مصطفى حفناوي

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    زعم تقرير إعلامي لموقع "كايرو 24" المصري، حصوله على تقرير الحالة الطبية لليوتيوبر المصري، مصطفى حفناوي، الذي وافته المنية أمس الاثنين إثر جلطة دماغية.

    وأشار التقرير إلى أن حفناوي تناول أدوية محظورة ومنشطات أدت لتفاقم حالته الصحية، بحسب ما جاء في موقع "القاهرة 24".

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    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
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    وجاء في نص التقرير أن "مصطفى حفناوي يتناول بعض العقاقير لبناء وتقوية العضلات تم مضاعفة جرعتها مؤخرا دون استشارة أي من الأطباء، وهي أدوية: "کورتیزون، تستوستيرون، أحماض أمينية، عقار سیالس، منشط جنسيا، ترامادول مثبت بتحليل البول، وأن جميع هذة الأدوية عدا الترامادول تساعد على التجلط الدموي".

    كما لفت التقرير إلى أن الراحل له تاريخ مرضي، وتردد على المستشفيات خلال شهر مارس/ آذار 2020، بآلام متكررة في البطن.

    ووفقا للتقرير، فقد حضر مصطفى حفناوي إلى قسم الاستقبال الساعة الواحدة ونصف صباح الأربعاء الموافق  5 أغسطس/ آب الجاري وهو يعاني من آلام في البطن، وتم عمل موجات صوتية على البطن وبعض التحاليل، وتم التنبيه عليه بالدخول للمستشفى ولكنه رفض ووقع على الخروج حسب طلبه ضد النصيحة الطبية.

    وفي الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم، حضر حفناوي لقسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى وهو يعاني من نفس الآلام، ودخل المستشفى بالتشخيص المبدئي (آلام بالبطن) للبحث ووجود احتمالية جلطة بالشريان الأساسي المغذي للأمعاء، وبعد العرض على اختصاصي الباطنية والجراحة، تم طلب أشعة مقطعية بالصبغة على البطن لإثبات التشخيص.

    وذكر التقرير أن "المريض بدأ بالتحضير يأخذ جرعات الصبغة بالفم كل نصف ساعة وحتى السادسة مساء نفس اليوم، وعند نزوله لقسم الأشعة أصيب بقيء متكرر حال دون إجراء الفحص، إلا أنه اشتكى بعد نصف ساعة بتنميل وآلام بالجانب الأيمن بالجسم، مما استلزم إجراء أشعة مقطعية على المخ، والتي بيّنت وجود جلطة كبيرة بالمخ وانسداد تام بالشريان المغذي للمخ".

    وتابع التقرير: "استلزم الأمر دخول مصطفى حفناوي إلى الرعاية المركزة والبدء بالعلاج بعد عرضه على اثنين أساتذة أمراض مخ وأعصاب (القصر العيني / ق.م)، وتم أخذ رأي الدكتور، أحمد السروي، لإبداء الرأي في الأشعة التداخلية، إلا أنه أفاد أنه لا يوجد جدوى من ذلك التداخل للأنسداد التام بالشريان المغذي للمخ، كما أنه تم عمل رنين مغناطيسي على المخ والأوعية الدموية للمخ لإثبات التشخيص، وبالفعل تم دراسة أسباب هذا التجلط السريع بعمل أبحاث متقدمة في هذا المجال، وخلال ساعتين تبيّن وجود خلل شديد في جميع دلالات عوامل التجلط وتم طلب دراسة جينية لعوامل التجلط الوراثية وكانت إيجابية، مما يعني أن 50% من الأشقاء قد يكون عرضه لنفس المرض، مع احتمالية الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وتم عمل مسحة وأفادت بسلبية النتيجة".

    وأضاف: "تم تشكيل لجنة طبية صباح يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس الجاري، مشكّلة من عدد 13 أستاذا لمناقشة الحالة وسبل التدخل، وكان الرأي النهائي أنه لا جدوى من أي نوع من التدخل الطبي أو الجراحي، وكذلك تم استدعاء الدكتورة، إيمان صلاح الدين الزاهد، استشاري الطب الشرعي والسموم، وتم إبلاغ أهل المريض بقرار اللجنة باستحالة التعامل مع الحالة بأي طريقة تداخلية وتم إدراج خطة للعلاج الطبي التحفظي، وبعد مراجعة وتقييم ما تم من إجراءات طبية وتشخيصية تبين أنها سليمة وتتبع المعايير المعمول بها دوليا".

    وذكر التقرير أن التشخيص المبدئي لحالة مصطفى حفناوي هي "آلام بالبطن للبحث في الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء"، والتشخيص النهائي "جلطة كبيرة بالشريان السباتي الأيسر واشتباه جلطة بالشريان الأساسي المغذي للأمعاء في الساعة 9:30 مساء نفس اليوم، مع وجود خلل وراثي وزيادة الوعي بأضرار أدوية تقوية العضلات".

    وتم تشييع جنازة مصطفى حفناوي، في السابعة من مساء أمس الاثنين، بتوقيت القاهرة، في مقابر عائلة عفيفي في مقابر القبابات بمركز الصف.

     

    ​والراحل مصطفى حفناوي من مواليد 6 يناير/ كانون الثاني عام 1995، ودرس في جامعة حلوان، ونال شهرته من تقديم فيديوهات ساخرة على "السوشيال ميديا"، ويبلغ عدد المتابعين لحسابه على موقع "إنستغرام" أكثر من مليون متابع.

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