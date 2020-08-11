امرأة تطلب من الطبيب الذي ساهم في إنجابها أن يشارك في عملية ولادتها... صور

اختارت امرأة حامل تعيش في ولاية تكساس الأمريكية أن تنجب طفلها بمساعدة الطبيب نفسه الذي ساعد أمها قبل 25 عامًا على إنجابها شخصيا.

وقالت لورين كورتيس التي كبرت وأصبحت حاملاً أنها فكرت كثيراً بمن تتصل من أجل توليدها، وقررت بعد تفكير سريع أن تتصل بالدكتور كوكس، الطبيب نفسه الذي رحب بها إلى هذا العالم منذ ربع قرن تحديداً عام 1995.

Nothing to promote here...just feeling incredibly blessed to have a beautiful and healthy baby boy, Logan James, with the love of my life 🤍 pic.twitter.com/YSXsz7nUd6 — Lauren Cortez (@_vivalaluna) July 29, 2020

​​وطلبت لورين من الدكتور كوكس أن يستقبل هو أيضاً طفلها الجميل، الذي أسمته لوغان، ورحب الطبيب بذلك.

وعلقت صحيفة "Little Things" الأمريكية على القصة بأن الأطباء مهمون للغاية، وبالنسبة لأولئك المحظوظين من بيننا الذين يعثرون على أطباء يثقون بهم بشدة، يصبح هؤلاء الممارسون مثل أفراد العائلة.

إذا استمرت حياتهم المهنية لفترة طويلة، نظل أحياناً نتردد على نفس الأطباء الذين حظينا بهم منذ الطفولة. غير أنَّ إنجابك طفلاً بمساعدة الطبيب نفسه الذي ساعد أمك على إنجابك قصة مختلفة تماماً، فهذه دورة حياة كاملة.