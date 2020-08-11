إليسا ترد على جبران باسيل: "ليه ناوي ترجع؟"

هاجمت الفنانة اللبنانية، إليسا، وزير الخارجية اللبناني السابق، ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، بعد تعليقه على استقالة حكومة حسان دياب.

وغرد باسيل عبر حسابه على موقع "تويتر": "أمّا وقد استقالت الحكومة، الأولوية الآن هي للإسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة وإعادة بناء الثقة بالدولة... نحن في التيار أول من يسهّل وأول من يتعاون".

وردت إليسا على تغريدة حسان دياب: "ليه ناوي ترجع؟؟ ما في غير حكومة مستقلة مع صلاحيات استثنائية لتقوم بما تبقى من هل البلد غير هيك ما بدنا نشوف صورة وجكن كلكن!!".

ليه ناوي ترجع؟؟ ما في غير حكومة مستقلة مع صلاحيات استثنائية لتقوم بما تبقى من هل البلد غير هيك ما بدنا نشوف صورة وجكن كلكن!! https://t.co/AOBZobWKeN — Elissa (@elissakh) August 11, 2020

​وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن اسم الدكتور نواف سلام يتردد بقوة لمنصب رئيس الحكومة المقبلة بدعم أمريكي فرنسي مشترك.

وبحسب "lbc"، فقد تم استمزاج رأي التيار الوطني الحر، فلم يبدِ أي معارضة، علماً أن رئيس التيار النائب جبران باسيل كان وافق عليه عندما عرض اسمه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ليترأس أول حكومة بعد 17 نوفمبر/تشرين.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالة الحكومة اللبنانية، أمس الاثنين، ويأتي ذلك بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

وأدى انفجار في مستودع في مرفأ بيروت يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم بحسب السلطات الرسمية، إلى دمار شامل في منطقة المرفأ ومحيطه، ومقتل المئات وإصابة الآلاف وتشريد ما لا يقل عن 300 ألف شخص.

وكُلّف حسان دياب في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، بتشكيل حكومة جديدة في لبنان خلفا لسعد الحريري الذي استقال على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البلاد احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.