"ريلمي" تطلق رسميا "إكس ثري سوبر زووم" بسعر أقل من 10 آلاف جنيه في مصر

أعلنت شركة "realme" الصينية، العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال تصنيع تكنولوجيا الهواتف الذكية، عن الطرح الرسمي لأربعة من أحدث منتجاتها الإلكترونية الأكثر تقدما، دفعة واحدة في السوق المصري.

وأزاحت "ريلمي" النقاب خلال الاحتفالية عن منتجاتها الأربعة، وهي الهاتف الذكي "realme X3 SuperZoom" الذي تقتحم به فئة الـ "Flagship".

يعد الهاتف الجديد أيقونة بمجموعة غير مسبوقة من المواصفات القياسية ليصبح من أفضل هاتف ذكي فى هذه الفئة بسعر أقل من 10000 جنيه مصري.

We have been the world's fastest-growing smartphone brand for 4 consecutive quarters & the only brand to register a double-digit growth. That says a lot about us & your trust in us! pic.twitter.com/EbuZ4a4XGZ — realme (@realmemobiles) August 11, 2020

المعالج الأقوى

أما من حيث الأداء فيأتي بواحد من أفضل المعالجات في العالم وهو +Snapdragon 855 Qualcomm سابع النواة الحائز على أعلى معايير من منصة Antutu Benchmark (510،000+) بقوة 2.96 جيجا هرتز ومعالج رسوميات Adreno 640، مما يوفر أداءً فائق القوة ويتيح لعشاق الألعاب والتطبيقات الثقيلة، مع واجهه مستخدم realme UI المميزة والمبنية على أندرويد 10.

كما يأتي بمساحة تخزين 256 غيغا مع 12 غيغا رام، مع بطارية 4200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 وات عن طريق منفذ USB Type C يستطيع شحن الهاتف بنسبة 100% خلال 55 دقيقة.

وقد عززت "realme" الهاتف بأحدث أنظمة التبريد المتقدمة (سائل وبالبخار) فى أنابيب نحاسية قياس 8 ملليمتر تضمن تغطية فعالة لأي مصدر من مصادر الحرارة الداخلية، وذلك للحفاظ على عنصري السرعة والكفاءة سواء خلال عمليات التشغيل أو الشحن السريع.

شاشة عملاقة فائقة الوضوح

يأتي الهاتف بشاشة عملاقة قياس 6.6 بوصة FHD+ بدقة 1080×2400 بيكسل فائقة الوضوح، مع معدل تحديث غير مسبوق في هذه الفئة السعرية 120 هيرتز يقدم تجربة بصرية سلسة وممتعة مع كل تمريره على الشاشة دون الشعور بأي بطء أو تقطيع في الصور.

6 كاميرات مع سوبر زووم حتى 60x

دعمت "realme" هاتفها بـ 6 كاميرات 2 في الأمام و4 في الخلف، فأما الكاميرات الHمامية فتأتي الأولى بدقة 32 ميغا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 بمستشعر سوني IMX616 والثانية بدقة 8 ميغا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، تدعمان تصوير فيديوهات بجودة 1080 P/4K فائق الجودة مع خاصية منع الاهتزاز أثناء التصوير.

أما الكاميرات الخلفية فتأتي الأساسية بدقة 64 ميغا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سامسونغ GW1 والثانية بدقة 8 ميغا بيكسل بفتحة عدسة F/3.4 وهي مخصصة لعمل الزووم الذي يصل إلى 60X وقد عززت خاصية الزووم في هذا الهاتف بتكنولوجيا متقدمة جدا حيث تقوم العدسة بالتقريب الفعلي حتى5X دون فقدان لأي تفاصيل في الصورة حيث تتحرك العدسة داخل الهاتف صعودا وهبوطا مثل الكاميرات الاحترافية، بينما يقوم السوفت وير بالتقريب لـ 55x المتبقية.

مبسوط جدا بنزول الفئه دي من الموبيلات للسوق المصري

مرحبا realme x3 superzoom

مرحبا poco f2 pro

مرحبا nova 7

...

الموبيلات الي كانت فمصر كانت الفئه الاقتصاديه

والفئه المتوسطه

والفلاجشيبس

..

مكنش عندنا فئه ال flagship killer

فيا الف اهلا وسهلا بجد pic.twitter.com/nlRhikU6QV — Zezo (@aboelzeez) August 10, 2020

ودعمت ريلمي الهاتف بوضع النجوم أو Starry mood لعشاق تصوير النجوم ليلا وهو نظام يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تعزيز سطوع النجوم في السماء، مما يجعل من التصوير الليلي متعة وتجربة غير مسبوقة.

أما الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميغا بيكسل بفتحة عدسة F/2.3 Ultra Wide للتصوير العريض، والكاميرا الأخيرة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميغا بيكسل، وتدعم الكاميرات الأربع خاصية التثبيت البصري عند التصوير لمنع الاهتزاز، كما تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 1080 P/4K فائق الجودة.

"دولبي" و3 طبقات حماية ضد الماء

وعلى مستوى الصوت والأمان، فقد دعمت realme الهاتف بسماعة بخاصية Dolby Atmos فائق الوضوح والتفاصيل لتقليل الضوضاء، كما دعمت الهاتف بثلاث طبقات مقاومة للماء من الداخل والخارج بالإضافة لبصمة إصبع جانبية مدمجة في زر الطاقة فائقة السرعة تفتح الهاتف في 0.3 ثانية، وخاصية "Face Unlock".

Observe the difference our realme X3 Superzoom and its Nightscape mode makes for yourself!



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التصميم والألوان

يمتلك الهاتف تصميما فريدا وجذابا مستوحى من القطب الشمالي، وهو مصنوع من الزجاج الثلاثي الأبعاد المقاوم للصدمات، ومدعم بإطار من الألومينيوم، وطبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس ويأتي بلونين الأبيض والأزرق.