خسائر كرة القدم... 45 ألف مصاب وضياع ألفي وظيفة سنويا في هذه الدولة

تتسبب الالتحامات الحادة وغيرها من الاصطدامات خلال مباريات الهواة السويسرية لكرة القدم، في إصابة 45 ألف شخص كل عام، وفقًا لإحدى شركات التأمين ضد الحوادث في البلاد.

وبحسب موقع "سويس إنفو"، قالت شركة الصندوق الوطني السويسري للتأمين ضد الحوادث (SUVA) إن الأثر الاقتصادي يعادل 2000 وظيفة بدوام كامل.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن اللاعب المصاب يتغيب عن العمل في المتوسط ​​لمدة أسبوعين، وإن معظم حوادث كرة القدم (64%) كانت بين اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، 93% منهم من الرجال.

وكانت أخطر الإصابات نتيجة الاصطدام بين اللاعبين المتنافسين على الكرة. كانت محاولات الاعتراض والعرقلة هي السبب الرئيسي للإصابة، بما في ذلك تلف العضلات والأوتار أو كسر العظام.

وقالت الشركة إن إصابات الرأس تشكل أيضًا خطرًا، حيث يتم تسجيل 450 حالة ارتجاج كل عام. وأضافت أن هذا يمكن أن يؤدي إلى عدة أسابيع من الغياب عن العمل.

أطلقت شركة التأمين ضد الحوادث اختبارًا عبر الإنترنت، لزيادة الوعي بالحوادث المتعلقة بكرة القدم ولمساعدة اللاعبين على تقييم قدراتهم ومستوى لياقتهم البدنية.

كل عام، ينتهي الأمر بـ34 لاعباً معاقين بعد تعرضهم لإصابة خطيرة في كرة القدم.