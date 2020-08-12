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    المريخ

    الكوكب الأحمر يتحول إلى أخضر… فماذا نستفيد؟

    © CC BY 2.0 / Kevin Gill / Mars
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    ما يعرفه العالم أن كوكب المريخ لونه أحمر، ولذلك أطلق عليه اسم ""الكوكب الأحمر"، غير أن ملاحظات "وكالة الفضاء الأمريكية" (ناسا)، كشفت أن الكوكب يتوهج باللون الأخضر في الليل.

    ويحدث هذا اللون بسبب التفاعلات الكيميائية في الغلاف الجوي العلوي، وتم تسجيل هذه الظاهرة الغريبة بواسطة مركبة "ناسا" المدارية "مايفن"، بحسب قناة "سكاي نيوز".

    صورة لصخرة ملساء داكنة اللون، التقطتها كاميرا تصوير ماست كاميرا (Mast Camera) المثبتة على المركبة المتجولة على المريخ كيوريوسيتي روفر‏، والتي أثبتت تحليلها الحاسوبي أن الصخرة جزء من نيزك مكوانته الحديد والنيكل. 30 أكتوبر/ تشرين أول  2016
    © Photo / NASA/JPL-Caltech/MSSS
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    ومن غير المرجح أن يتمكن رواد الفضاء من رؤية هذا اللون بالعين المجردة، لأنها مرئية فقط بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

    ويساعد هذا الاكتشاف في تكوين صورة أكثر تفصيلا لطقس المريخ، مما يساعد الرحلات المأهولة الأولى إلى المريخ.

    وفي كل مساء، يومض الغلاف الجوي العلوي بهدوء في ضوء الأشعة فوق البنفسجية، حيث تغرب الشمس وتنخفض درجات الحرارة إلى سالب 62 درجة مئوية وما دونها.

    وقام فريق من الباحثين برسم خرائط للغلاف الجوي للكوكب الأحمر، لأول مرة باستخدام بيانات من المركبة الفضائية مايفن، وبفضل ذلك تمكنوا من الوصول إلى هذا الاكتشاف.

    وقال الباحث الرئيس البروفيسور نيك شنايدر، إن "سلوك الغلاف الجوي للمريخ معقد وغني مثل سلوك الغلاف الجوي للأرض. ويشبه التوهج الأخضر التوهجات المماثلة التي تم مشاهدتها على كوكبي الأرض والزهرة، وقد رصدته في البداية بعثة "مارس إكسبريس" التابعة لـ "وكالة الفضاء الأوروبية" عام 2003".

    وبحسب الدراسة، يحدث التوهج الأخضر عندما تتحد ذرات النيتروجين والأوكسجين لتكوين جزيئات من أوكسيد النيتريك، مما يؤدي إلى إطلاق رشقات صغيرة من الضوء فوق البنفسجي في هذه العملية. كما هو الحال على الأرض.

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    أخبار المريخ, كوكب المريخ, المريخ
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