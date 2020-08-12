مشهد ساخر لحيوان يقود سيارة لعبة... فيديو

فبينما تمتلك بعض الحيوانات قدرات جسدية خارقة تجعلها من أكثر الحيوانات المفترسة حول العالم لسرعتها وقوة عضلاتها، فإن حيوانات أخرى تمتلك صفات تجعلها سببا لإسعاد الآخرين.
Ottermobile accident 😂— Buitengebieden (@buitengebieden_) August 11, 2020
🎥 IG: cutestotter pic.twitter.com/IeAwptUNdt
يظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" حيوان يقود سيارة لعبة عليها حيوان آخر يقوم بدفعه للأمام حتى يصلا إلى حمام السباحة، حيث يقوم بإلقائه في الماء بصورة مفاجئة، ثم يتجه إلى السيدة التي كانت ترافقهما وكأنه أنجز مهمة كان مكلف بها.
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