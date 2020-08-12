مشهد ساخر لحيوان يقود سيارة لعبة... فيديو

يتمتع كل نوع من الحيوانات بمهارات مختلفة تميزه عن غيره بصورة تحقق التنوع الذي تتميز به الحياة البرية.

فبينما تمتلك بعض الحيوانات قدرات جسدية خارقة تجعلها من أكثر الحيوانات المفترسة حول العالم لسرعتها وقوة عضلاتها، فإن حيوانات أخرى تمتلك صفات تجعلها سببا لإسعاد الآخرين.

يظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" حيوان يقود سيارة لعبة عليها حيوان آخر يقوم بدفعه للأمام حتى يصلا إلى حمام السباحة، حيث يقوم بإلقائه في الماء بصورة مفاجئة، ثم يتجه إلى السيدة التي كانت ترافقهما وكأنه أنجز مهمة كان مكلف بها.