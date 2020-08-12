فيديو جديد لعمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني على شاطئ البحر

ووفقا لموقع "عرب وود"، كان ذلك خلال تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، التي تظهر دينا خلالها كموديل لأول مرة مع الهضبة.

والكليب من إخراج أحمد النجار، وكلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.

#عرب_وود | ↖️ فيديو متداول للهضبة #عمرو_دياب وهو يحمل #دينا_الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد "في أماكن السهر" ، حيث تشارك دينا الشربيني لأول مرة مع عمرو دياب كـ"موديل" بالكليب في مفاجأة كبيرة. pic.twitter.com/Qg8av2pWXG — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) August 12, 2020

وكان اسما عمرو دياب، ودينا الشربيني، قد تصدرا الترند على محرك البحث "غوغل"، بسبب إجازتهما في الساحل الشمالي خلال عيد الأضحى.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعمرو دياب مع دينا الشربيني مع عدد من أصدقائهما على الشاطئ.

كما انتشر لـ"الثنائي" مقطعا مصورا وهما يتمايلان على أنغام أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، التي طرحها عمرو دياب في عيد الأضحى، وتروج للعديد من مناطق الجذب السياحي في مصر.

​وكشف كليب "يا بلدنا يا حلوة"، الذي غناه عمرو دياب لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى، عن ظهور دينا الشريبني مجددا بجوار المطرب الشهير، ما دفع المزيد من المستخدمين للتساؤل مجددا حول طبيعة علاقتهما.

🎥 متداول من الأمس.. #عمرو_دياب و #دينا_الشربيني على أنغام أغنية عمرو الجديدة “يا بلدنا يا حلوة” 🇪🇬 pic.twitter.com/qpzUm3PJny — ET بالعربي (@ETbilArabi) August 4, 2020

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني ارتباطهما رسميا، إلا أنهما لا يفترقان ويظهران مع بعضهما في كل حفلاته وأعماله وحتى إجازاته.

​ويعد كليب "يا بلدنا يا حلوة" هو العودة الأولى لعمرو دياب للتعاون مع المخرج طارق مدكور منذ كليب "راجعين" قبل 25 عاما، عام 1995.