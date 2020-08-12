8 علامات على جلدك تكشف إصابتك بأمراض خطيرة

لون الجلد وشكله يمكن أن يكون مؤشرا على وجود خلل في أعضاء الجسم وأمراض ربما يكون بعضها بالفعل خطير.

عرض ينس تِسمان من جمعية أطباء الجلد الألمان "BVDD" أهم الأمراض الداخلية التي تظهر عوارضها على الجلد، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني.

إذا وجدت بقع حمراء مؤلمة أسفل الساق والحُمامَى العَقِدَةُ (التهاب الخلايا الدهنية تحت الجلد) فهذا يشير إلى التهابات في الأمعاء كالتهاب القولون التقرحي وداء كرون.

أما إذا أصبت باليرقان (تصبغ الجلد وبياض العين باللون الأصفر)، فهذا يعني أن لديك اضطرابات في الكبد أو التهاب الكبد الوبائي أو تليف الكبد أو احتقان القنوات الصفراوية.

وكذلك تؤدي الاضطرابات في عمل الأوعية إلى ظهور بقع حمراء على راحة اليد والإبهام.

وفي حالة الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي للدهون (ارتفاع نسبة الدهون في الدم) تظهر على شكل نتوءات صغيرة على الجفون وأحياناً على شكل هالات سوداء حول العين.

أما الإصابة بالكبد الدهني والتهاب الكبد وتليفه تؤدي إلى العناكب الوعائية (الوحمة الوعائية): توسع للأوعية الدموية على شكل شبكة عنكبوت تحت سطح الجلد في القسم الأعلى من الجسم وفي البطن.

ويشير وجود نقاط دموية صغيرة في أسفل الساق لوجود التهاب وعائي.

وفي حال ظهر "الشواك الأسود" وهي بقع بنية على الرقبة والحلق فهذا دليل على مشكلة في مستوى السكر في الدم.

أما تلون الخدين والأنف باللون الأحمر-الأرجواني فهذا مؤشر على الإصابة بمرض المناعة الذاتية المعروف بالذئبة الحمامية.