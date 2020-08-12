5 نصائح للأم الحامل تجنبها تعريض الجنين لخطر "قاتل"

حذر عدد كبير من الخبراء من تعريض الأمهات الحوامل أطفالهن وأجنتهن لخطر وصفوه بـ"القاتل".

وأشار الخبراء، وفقا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أن هذا الخطر متمثل في إصابة الأمهات بالسمنة خلال فترة الحمل.

وأوضح العلماء أن إصابة الأمهات الحوامل بالسمنة، تحدث تغيرات في منطقتي المخ وقشرة الفص الجبهي والأمامي بالمخ لأطفالهن.

علاوة على أن سمنة الأمهات قد تصيب الأم وأطفالها بالسكري أو تسمم الحمل، ما قد يؤدي إلى وفاة الجنين أو ولادته مع تشوهات خلقية.

ويقدم الموقع 5 نصائح لتجنب الأمهات الحوامل الإصابة بالسمنة خلال فترة الحمل.

وجاءت تلك النصائح على النحو التالي:

1- لا تأكلي لشخصين:

من أكثر الأشياء شيوعًا التي يقال للمرأة الحامل أن تأكل لأنفسها، وكذلك للطفل لضمان النمو السليم.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن الأمهات الحوامل لا يحتجن إلى تناول سعرات حرارية إضافية، إلا إذا كن يعانين من نقص شديد في الوزن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

ولا ينبغي أن تستخدمي الحمل كذريعة للإفراط في تناول الطعام، خاصةً مع الأطعمة غير المرغوب فيها أو ذات الدهون المرتفعة.

2- تناولي وجبات متكررة:

أحد المفاهيم الخاطئة الرئيسية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن واكتسابه أثناء الحمل، أو حتى على خلاف ذلك هو أنه يجب على المرء أن يأكل أقل.

ومع ذلك، فقد ثبت بالتجربة والنظرية أن الوجبات الصغيرة المتكررة يمكن أن تؤدي الغرض.

يضمن لك الحصول على التغذية السليمة، وفي نفس الوقت بروتين يومي لا يجعلك تشعرين بالجوع الشديد في أي وقت، مما قد يؤدي إلى عدم الإفراط في تناول الطعام.

3- راقبي وجباتك:

حتى عندما تتناولين وجبات صغيرة ومتكررة، فأنت بحاجة إلى مشاهدة مقدار ما تتناولينه.

بصرف النظر عن اتباع نظام غذائي منتظم ومتوازن، يجب على النساء الحوامل تضمين بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المحددة في نظامهن الغذائي.

استشيري طبيبك أو اختصاصي التغذية، وبناءً على أي نقص أو مشاكل صحية، بما في ذلك الأجزاء الصحيحة من الأطعمة الصحيحة في نظامك الغذائي.

4- لا تتوقف عن الحركة:

هناك خطأ آخر أو مفهوم خاطئ يحدث عندما يتعلق الأمر بالحمل، وهو أن المرأة الحامل يجب ألا تتحرك كثيرًا، أو تقوم بالأعمال المنزلية، ويجب أن تأخذ قسطًا من الراحة.

ويمكن للمرأة الحامل المشي بأمان والقيام ببعض أنواع التمارين البدنية ما لم يأمر الطبيب بخلاف ذلك.

يعد الحد من النشاط البدني تمامًا أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لزيادة الوزن بين الأمهات الحوامل.

5- احتفظ بعلامة حول كمية المياه التي تتناولها:

واحدة من أهم النقاط عندما يتعلق الأمر بالبقاء بصحة جيدة، سواء كنت حاملًا أم لا، هو الاستمرار في شرب الماء.

يجب شرب كمية من 2-3 لترات من الماء في اليوم.

يحتوي الماء على المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، ويعمل أيضًا كعامل مساعد في وظائف الجسم المختلفة.