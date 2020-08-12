الاقتراب من بناء "أنحف" ناطحة سحاب في العالم

بات برج "ستاينواي" في منطقة مانهاتن في مدينة نيويورك الأمربكية قريبا من الاكتمال، ليصبح بشكل رسمي "أنحف" ناطحة سحاب في العالم.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، سيكون البرج الجديد "الأنحف في العالم"، حيث يرتفع لأكثر من 435 مترا، ويبلغ طوله 24 ضعف عرضه، ويتيح كل طابق لساكن واحد فقط.

Facing soaring costs, the world’s skinniest skyscraper is facing foreclosure: https://t.co/oEZMGWzhTe pic.twitter.com/35oFsekqpX — Architects Newspaper (@archpaper) July 27, 2017

ووفقا لمتحف ناطحات السحاب في نيويورك، يتم قياس نحافة البرج بحساب عرض القاعدة، بالمقارنة بارتفاع المبنى، وهو ما يجعل برج "ستاينواي" الأنحف في العالم.

Inside The World's Skinniest Skyscraper https://t.co/xSwc5jboCA — Digg (@digg) November 1, 2019

ويقع البرج الذي يرتفع لـ91 طابقا في منطقة "المليارديرات" في مانهاتن، وهي منطقة جنوب منتزه "سنترال بارك" الشهير، وتعرف بسكانها الأثرياء.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من بناء البرج نهاية العام، على أن يستقبل السكان العام المقبل.