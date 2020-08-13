عاصفة رعدية ضخمة تحجب نور الشمس... صور

تسببت عاصفة رعدية في حجب نور الشمس بولاية كانساس الأمريكية في مشهد مثير، بعدما ألقت العاصفة بظل امتد لمسافة 120 كم.

فبحسب ما نشره مكتب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية (NWS) في غودلاند بولاية كانساس الأمريكية، يوم الثلاثاء 11 أغسطس/ آب، فإن ظل العاصفة امتد إلى الجنوب الغربي على طول الطريق المؤدي إلى مكتب الأرصاد في غودلاند، ما أدى إلى حجب شروق الشمس لفترة وجيزة، بحسب ما نقلت "فوكس نيوز".

An isolated thunderstorm in Norton county casts a ~75 mile long shadow to the southwest, briefly blocking sunrise at NWS Goodland — on Tuesday August 04, 2020. The storm in question was ~35,000 ft tall — about 1 mile taller than Mount Everest. #KSwx #COwx #NEwx pic.twitter.com/3ZHZAdOCt5 — NWS Goodland (@NWSGoodland) August 4, 2020

وعلق مكتب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية على ارتفاع العاصفة بتغريدة جاء فيها "بلغ ارتفاع العاصفة المذكورة حوالي 35 ألف قدم، أي أعلى من جبل إيفرست بنحو ميل واحد (1.6 كم تقريباً).

Time lapse of the thunderstorm shadow observed in Goodland, KS at sunrise on Tuesday August 04, 2020. Video ends with a sped-up rewind/replay. pic.twitter.com/IJv4ZJSqCj — Brandon (@Brandon_RTWX) August 5, 2020

كما وتم رصد ظل العاصفة من الفضاء، حيث رصدتها الأقمار الصناعية.