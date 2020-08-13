زراعة الأرز بالهاتف... روبوت صيني ينشر البذور بدقة عالية

يتزايد استخدام الآلات الروبوتية بصورة مستمرة كل يوم، حيث لم تعد حكرا على شركات التكنولوجيا أو المصانع العملاقة.

ويسعى بعض المزارعين إلى إدخال تلك التقنيات الحديثة في مزارعهم، وهو ما يرصده مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية.

ويظهر الفيديو أحد المزارعين وهو يدير آلة روبوتية عن بعد، بواسطة هاتفه الذكي الذي يستخدمه في توجيهها للعمل داخل إحدى الحقول.

An unmanned rice transplanter equipped with #Beidou navigation system was applied at a farmland in NE China’s #Heilongjiang Province recently. Compared to manual labor, the device can control the planting distance more accurately, providing the best growth space for rice. pic.twitter.com/sLVU6wA464 — People's Daily, China (@PDChina) August 12, 2020

ويقوم الروبوت بزراعة الأرز بدقة عالية ذهابا وإيابا دون أن يحتاج إلى أي تدخل بشري باستثناء الشخص الذي يقوم بتوجيهه عن بعد.

وتقول الصحيفة إن هذه الآلات الروبوتية يمكن أن تساهم في زراعة مساحات شاسعة من الأراضي بدقة عالية وهو ما يساهم في زيادة الرقعة الزراعية في الأماكن التي ربما تفقتر إلى وجود أعداد كبيرة من العمال.