عاصفة تلقي بجثة كائن مجهول على سواحل سخالين الروسية

عثر رواد أحد الشواطئ قرب ساحل جزيرة سخالين عقب انتهاء العاصفة، على جثة حيوان ضخم غير معروف يبلغ طولها عدة أمتار.

موسكو - سبوتنيك. وأثارت الجثة اهتمام وفضول العلماء في معهد عموم روسيا لبحوث الثروة السمكية وعلم المحيطات.

وعقب فحص الجثة، افترض خبراء المعهد أنها قد تعود لحوت منقاري ضخم كون هذه الحيوانات تعيش في المياه العميقة بالقرب من سواحل سخالين (جزيرة قبالة الساحل الشرقي لآسيا. وهي جزء من مقاطعة سخالين. أكبر جزيرة في روسيا).

ويكون من النادر أن تصل مثل هذا الحيوانات إلى الساحل، لذلك سيتم إجراء المزيد من الفحوصات وأخذ العينات من الجثة.