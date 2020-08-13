فيديو مدهش لرجل يرقص على عود خيزران

يمتلك الصينيون تراثا ثقافيا كبيرا يشمل العديد من مظاهر الاحتفال، التي يتم اتباعها في المناسبات العامة، ومنها الاحتفال بموسم الحرير.

ويعد القيام بحركات بهلوانية فوق أعواد الخيرزان من بين الفنون التراثية الصينية، التي يتم استعراضها خلال المناسبات الثقافية.

ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه لرجل صيني يقوم بحركات بهلوانية مدهشة على عود واحد من الخيزران بطريقة مدهشة.

Gaogan Chuanji, a traditional folk culture, performs acrobatics on a single bamboo installed on a boat. The folk art was a local ritual in E China’s Zhejiang to expect better harvest of silkworm cocoons and was inscribed on the list of national intellectual heritage in 2011. pic.twitter.com/eXN5Hgsb2d — People's Daily, China (@PDChina) August 13, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن عود الخيزران مثبت على إحدى المراكب الراسية في المياه، حيث يقوم الرجل بالصعود عليه ثم يبدأ في تنفيذ حركات مدهشة في ذات الوقت الذي يهتز فيه عود الخيزران وكأنه عمود مصنوع من مادة مرنة غير قابلة للكسر.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الفيديو تم تصويره في محافظة جيجيانغ، أثناء احتفال خاص للعاملين بإنتاج الحرير في المحافظة.