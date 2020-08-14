روسي يحطم رقما قياسيا برفع الأثقال تحت الماء... فيديو

حطم روسي رقما قياسيا كان قد سجله أمريكي في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، برفعه 50 كغ من الأثقال تحت الماء، 76 مرة.

تمكن فيتالي فيفشار، مواطن مدينة تومسك الروسية، من رفع 50 كغ من الأثقال تحت الماء 76 مرة.

وقام الروسي بمحاولته هذه بحضور فريق طبي ومختصيين بالإضافة لممثل مستقل لتوثيق المحاولة وتسجيلها من أجل إرسالها لموسوعة "غينيس" ليتم اعتمادها بشكل رسمي.

يذكر بأن الرقم المسجل في الموسوعة هو من نصيب الأمريكي، جريج ويتستوك، الذي قام برفع الأثقال من نفس الوزن 62 مرة.

هذا وبحوزة فيفشار رقم قياسي في الموسوعة الروسية، برفعه 55 كغ، 1006 مرات في غضون ساعة واحدة، بحسب ما نشر موقع "يورو سبورت".