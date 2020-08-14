رائد فضاء روسي يلتقط صورا للشفق القطبي من الفضاء...صورة

ونشر رائد الفضاء على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة من الصور.
وعلّق عليها بأنه قد رأى مجموعة من الشهب، إلا أنه لم يستطع تصويرها، ولكنه وللمرة الأولى يتمكن من تصوير الشفق القطبي فوق القارة القطبية الجنوبية، واصفا المشهد بالجميل جدا.
Последние два дня, пролетая над ночной стороной Земли, пытаюсь снять один из ярких и красивых метеорных потоков — Персеиды.— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 14, 2020
Метеоры я видел, но не поймал в объектив, зато мне впервые удалось снять #ПолярноеСияние над Антарктидой. И это очень красивое зрелище! pic.twitter.com/niR0alI5vN
وذكر رائد الفضاء بأن هذه الصور تم التقاطها في اليومين الماضيين خلال التحليق فوق القسم الليلي من الأرض.
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