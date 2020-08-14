350 مليون لاعب مسجل... إزالة لعبة "فورت نايت" من متجري غوغل بلاي وآب ستور

تعرضت لعبة "فورت نايت" لعملية حظر وإزالة مزدوجة من متجري تطبيقات آبل وغوغل بلاي، وذلك بعد أن أتاحت اللعبة ميزة تسمح للاعبين الدفع لها مباشرة دون المرور عبر متاجر التطبيقات.

ووفقا لشركة "Epic Games" مالكة اللعبة، تم إزالة اللعبة أولا من متجر تطبيقات آبل، وسرعان ما تبعتها غوغل، وتستند الشركتين إلى أن ما فعلته فورت نايت يعد انتهاكا لبنود الاستخدام الخاصة بها.

ولجأت فورت نايت لهذا الأسلوب من أجل توفير نسبة 30% التي تقتطعها متاجر التطبيقات من أية مدفوعات تصل إليها وهو ما يؤثر على أرباحها وكذلك يضطرها لرفع أسعارها.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.



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وكانت شركة "إيبك غيمز"، المطورة للعبة قد أطلقت متجر خاص باللعبة على منصة الحواسب الشخصية وتفرض نسبة 12% فقط، ووفرت لعبتها الشهيرة أولا عبر موقعها مباشرة بحيث تذهب مدفوعات اللاعبين للشركة بالكامل، وبعدها توفرت على متجر غوغل بلاي.

كما أعلنت الشركة عن رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل تتهمها فيها بالاحتكار الكامل على سوق المدفوعات للتطبيقات في نظام iOS.

يذكر أن "إيبك غيمز" تحقق تحقق أرباحا تقدر بـ 1.8 مليار دولار من لعبتها التي لديها 350 مليون مستخدم مسجل.