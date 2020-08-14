تفاصيل جنازة شويكار... ووصيتها الأخيرة

كشف نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جنازة الفنانة شويكار التي رحلت اليوم.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، أعلن أشرف زكي عن أن جنازة الراحلة ستكون عقب صلاة الظهر، غدا االسبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها في مدينة 6 أكتوبر.

وأوصت شويكار في آخر لقاء إعلامي معها ، في شهر يناير/ كانون الثاني، بتوجيه المساعدات المقدمة لها بعد تعرضها لوعكة صحية للناس الفقيرة، وعلاج المرضى وتوفير الأدوية والتبرع للمستشفيات وكبار السن، موضحة أن "هذه الناس هم أشد الحاجة للمساعدة".

وكانت شويكار مرت بداية العام الحالي بأزمة صحية، تتمثل في مشاكل في الحوض أثرت على حركتها وتعالجت منها وسافرت إلى الخارج للعلاج.

ونعت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الجمعة، الفنانة المصرية، شويكار.

وكتب عزوز عادل سكرتير النقابة عبر موقع "فيسيوك" للتواصل الاجتماعي: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة ⁧‫شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وجهٌ آخر من وجوه الفنّ الجميل يرحل اليوم

شويكار

الأرستقراطيّة الجميلة الأنيقة

الإبتسامة الجميلة التي أحببناها دائمًا

الممثّلة القديرة التي برعت في كل الأدوار، الرومانسيّة والكوميديّة، وشكّلت مع الكبير فؤاد المهندس ثنائيًّا رائعًا،ترحل اليوم بصمت إلى جنّة الخلد

رحمك الله يا كبيرة pic.twitter.com/bgHrYCjsHp — Jean Kassis (@Kassis1Jean) August 14, 2020

وشكلت شويكار مع زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس واحدة من أنجح "الثنائيات الفنية" في السينما المصرية وعلى خشبة المسرح، ومن أشهر أفلامهما "سفاح النساء" و"أخطر رجل في العالم" و"إجازة غرام"، كما تألقا في مسرحيات "أنا فين وانتي فين" و"سيدتي الجميلة".

وداعًا لأجمل ثنائي عرفته الكوميديا المصرية، بعد رحيل فؤاد المهندس قبل عدة سنوات، اليوم تلحق به شويكار pic.twitter.com/PnyZFQDAJu — عفيفي - Afify (@Ahmed1Afify) August 14, 2020

أخر ظهور للفنانة الراحلة #شويكار في السينما كان في فيلم كلمني شكراً قبل رحيلها بـ10 سنوات



وداعاً أيتها الجميلة الرقيقة حتى نلتقي لن ننساكي ❤️❤️ pic.twitter.com/CTFBdU26T4 — روتانا سينما (@RotanaCinemaTV) August 14, 2020

وكان آخر أفلام شويكار "كلمني شكرا" من إنتاج عام 2010، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن بطولة عمرو عبد الجليل وحورية فرغلي.