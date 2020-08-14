"وداعا سيدتي الجميلة"... فنانون ينعون شويكار

نعى فنانون في العالم العربي الفنانة المصرية، شويكار، التي رحلت عن عالمنا، اليوم الجمعة، عن 85 عاما، بعد مشوار فني طويل زاخر بالأعمال الخالدة على شاشة السينما وخشبة المسرح.

وودعت الفنانة المصرية، منة شلبي، الراحلة بهذه الكلمات: "أنعي بخالص الحزن والأسى سيدتي الجميله العظيمه شويكار.. إنا لله وإنا إليه راجعون رحلت روحك وإليها السلام ستظلين في قلوبنا بكل بهجة وحب.. الزمن الجميل يفارقنا.. أسالكم الفاتحة".

انعي بخالص الحزن و الاسي سيدتي الجميله العظيمه شويكار ..انا لله و انا اليه راجعون رحلت روحك و اليها السلام ستظلين في قلوبنا بكل بهجه و حب ..الزمن الجميل يفارقنا ..اسالكم الفاتحه . — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) August 14, 2020

​نعى الفنان كريم عبد العزيز الراحلة شويكار عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "البقاء لله الفنانة الجميلة شويكار .. خالص العزاء وربنا يرزق أهلها الصبر والسلوان".

وغردت الفنانة المصرية صابرين للراحلة شويكار عبر "تويتر": "وداعا سيدتي الجميله شويكار الرجاء ادعوا لها".

​وغرد الفنان محمد صبحي عن شويكار عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون الفنانة الحبيبة الغالية .. الفنانة القديرة التي تعلمنا منها .. من أخذت بيدي وساعدتني في اول الطريق .. وساعدت الكثير .. وأمتعت الجماهير العربية علي مر السنين .. أضحكتنا وأدهشتنا .. رحيلك أحزننا ولكن تاريخك باق دعواتي إلى الله تعالي لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته .. وقناعتنا أن من يرحل هو في مكان أفضل مما نحن فيه .. عزائي للأهل .. داعيا الله عز وجل أن يمنحكم الصبر والسلوان".

كما نعت إدارة مهرجان دبي السينمائي الراحلة شويكار: "وداعا شويكار... ستظل أعمالك في قلوب الجماهير العربية".

وداعًا شويكار...ستظل أعمالك في قلوب الجماهير العربية. #شويكار pic.twitter.com/IphzBBf7n5 — Dubai International Film Festival (@dubaifilm) August 14, 2020

​نعت المطربة المصرية، أنغام، الفنانة الراحلة عبر موقع "إنستغرام": "سيدتي الجميلة شويكار إنالله وإنا إليه راجعون أهم وأروع نجمات الوطن العربي هتوحشينا وباقية في القلوب".

وأعلنت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الجمعة، وفاة الفنانة المصرية شويكار.

وكتب عزوز عادل سكرتير النقابة عبر موقع "فيسيوك" للتواصل الاجتماعي: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة ⁧‫شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وشكلت شويكار مع زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس واحدا من أنجح "الثنائيات الفنية" في السينما المصرية وعلى خشبة المسرح، ومن أشهر أفلامهما "سفاح النساء" و"أخطر رجل في العالم" و"إجازة غرام"، كما تألقا في مسرحيات "أنا فين وانتي فين" و"سيدتي الجميلة".

وكان آخر أفلام شويكار "كلمني شكرا" من إنتاج عام 2010، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن بطولة عمرو عبد الجليل وحورية فرغلي.