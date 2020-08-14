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    الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم

    أول صورة لنادين نجيم بعد خضوعها لعملية في وجهها إثر انفجار بيروت

    © AFP 2020 / ANWAR AMRO
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    شاركت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، اليوم الجمعة، أول صورة لها بعد خضوعها لعملية ترميم في الوجه، إثر إصابتها في انفجار مرفأ بيروت.

    وتظهر نجيم في الصورة التي شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي وهي على سرير المستشفى وتحتضن أبناءها، وكتبت معها: "بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني، بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية إنه لطف في وساعدني على شفاء جروحي بسرعة وألا يكون أثرها كبير، وقلبي مع كل أم وكل طفل كان ضحية هذا إعتداء الذي تعرضنا له كلنا.... هل تعلمون ما هي النقطة المشتركة بين اللبنانيين؟ الوجع ... مع الأسف نحن طوال الوقت مجتمعين على مصيبة أو عل ألم".

    وطمأنت الممثلة اللبنانية جمهورها على حالتها الصحية، قائلة: "الحمد الله أصبحت أفضل وسأخرج من المستشفى غدا، أشكر دعواتكم ورسائلكم وكل شخص سأل عني وكل شخص حزن من أجلي وكل شخص يجبني جدا، شكرا من كل قلبي... ومن قلبي سلام لبيروت".

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    بشكر ربي الف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي و ساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير و قلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا .... بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع ... مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع . الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي ... ومن قلبي سلام لبيروت

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    وكانت نادين نجيم تعرضت لإصابات بالغة بسبب الانفجار، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.

    الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم
    © AFP 2020 / ANWAR AMRO
    "اللحظة المشؤومة"... نادين نجيم توثق لحظة إصابتها في انفجار بيروت... فيديو
    وقالت الفنانة اللبنانية: "أشكر ربي أولا، لأنه رجع وخلقني وأعطاني عمر جديد".

    وتابعت نادين نجيم، بقولها: "الانفجار كان قريب والمنظر ليس مثل الكلام أبدا، وكل من سيمر على منزلي سيرى الدم أينما كان وأن المنزل كله محكم، لكننا لا زلنا كلنا على قيد الحياة بحمد الله ألف مرة".

    ومضت الفنانة اللبنانية، بقولها: "الرب أعطاني القوة أن أنزل من 22 طابق حافية القدمين مغطاة بالدم في منطقة كلها جرحى وقتلى وسيارات محطمة وأناس تصرخ وتبكي".

    واستمرت: "عندما هبطت أوقفت سيارة وطلبت منه المساعدة، وبالفعل أوصلني لأول مشفى التي رفضت استقبالي لأنها مكدسة بالجرحى، ثم اصطحبني صاحب السيارة على مشفى آخر، وخضعت لعملية جراحية استمرت 6 ساعات تقريبا لأن نصف وجهي وجسدي كان مصاب تقريبا".

    وبعد وقوع الحادث، عبرت الفنانة اللبنانية  عن استيائها من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

    وجاء في التغريدة: "من هذه اللحظة من المشفى أخدت قرار: سوف أترك البلد وأعيش بأمان ببلد تاني يحترم شعبه أحسن ما أبقى ببلد يحكمه زعران وموت. تنقبروا انتوا تحت التراب، بعدها سنعود إلى وطننا، وغير ذلك ليس هناك داع للكلام، وشكراً".

    وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء (4 أغسطس/ آب)، متسببا في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.

    انظر أيضا:

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    "اللحظة المشؤومة"... نادين نجيم توثق لحظة إصابتها في انفجار بيروت... فيديو
    نادين نجيم: سأترك البلد وأعيش في بلد آخر يحترم شعبه
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    مشاهير, منوعات, لبنان, بيروت, نادين نسيب نجيم, نادين نجيم, نادين نسيب
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