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    الفنانة المصرية شويكار مع وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني

    عن كورونا والحكومة المصرية... ماذا جاء في "المكالمة الأخيرة" لشويكار... فيديو

    © AFP 2020 / AMR AHMAD
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    نعى الفنان المصري، إدوارد، الفنانة الراحلة، شويكار، بطريقة مختلفة، وذلك بنشره المكالمة الهاتفية الأخيرة لها مع برنامج "القاهرة اليوم" الذي يشارك في تقديم فقراته.

    وأجرى البرنامج المذاع على شبكة "أوربت" المشفرة مداخلته الهاتفية مع الراحلة شويكار مع حلول شهر رمضان، في شهر نيسان/ أبريل 2020.

    الفنانة المصرية شويكار مع الفنان المصري محمد هنيدي
    © AFP 2020 / AMRO MARAGHI
    "وداعا سيدتي الجميلة"... فنانون ينعون شويكار
    وفي بداية المكالمة، داعب إدوارد الفنانة الراحلة، بأن جعلها تستعيد ذكرياتها وتغني واحدة من أغنياتها الشهيرة "الراجل ده هيجنني"، التي غنتها مع زوجها الفنان الراحل، فؤاد المهندس، لشهر رمضان.

    بعد ذلك، علقت شويكار على أزمة فيروس "كورونا" المستجد، "داعية من الله تعالى أن يزيح هذه الغمّة".

    كما أشادت بجهود الحكومة المصرية في محاربة الجائحة العالمية، ولفتت بأنها "تدلع" المصريين على حد وصفها، باستمرارها في تعقيم الأماكن العامة وتقديمها النصائح لهم للوقاية من مرض (كوفيد-19).

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    هتوحشينا يا احلى كومديانة شقية في تاريخ السينما 😞 البقاء لله

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    وردا على السؤال الأخيرة في المكالمة بشأن أي المسلسلات التلفزيونية التي ستحرص على متابعتها خلال شهر رمضان، أجابت شويكار بأنها ستشاهد مسلسل "فلانتينو" من بطولة عادل إمام و"خيانة عهد" للفنانة يسرا و"الاختيار" من بطولة أمير كرارة.

    وأعلنت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الجمعة، وفاة الفنانة المصرية شويكار.

    وكتب عزوز عادل سكرتير النقابة عبر موقع "فيسيوك" للتواصل الاجتماعي: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة ⁧‫شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

    وشكلت شويكار مع زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس واحدا من أنجح "الثنائيات الفنية" في السينما المصرية وعلى خشبة المسرح، ومن أشهر أفلامهما "سفاح النساء" و"أخطر رجل في العالم" و"إجازة غرام"، كما تألقا في مسرحيات "أنا فين وانتي فين" و"سيدتي الجميلة".

    وكان آخر أفلام شويكار "كلمني شكرا" من إنتاج عام 2010، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن بطولة عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وحورية فرغلي.

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    فيروس كورونا, مشاهير, أخبار مشاهير, منوعات, فنانة مصرية, وفاة, مصر
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