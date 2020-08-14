عن كورونا والحكومة المصرية... ماذا جاء في "المكالمة الأخيرة" لشويكار... فيديو

نعى الفنان المصري، إدوارد، الفنانة الراحلة، شويكار، بطريقة مختلفة، وذلك بنشره المكالمة الهاتفية الأخيرة لها مع برنامج "القاهرة اليوم" الذي يشارك في تقديم فقراته.

وأجرى البرنامج المذاع على شبكة "أوربت" المشفرة مداخلته الهاتفية مع الراحلة شويكار مع حلول شهر رمضان، في شهر نيسان/ أبريل 2020.

وفي بداية المكالمة، داعب إدوارد الفنانة الراحلة، بأن جعلها تستعيد ذكرياتها وتغني واحدة من أغنياتها الشهيرة "الراجل ده هيجنني"، التي غنتها مع زوجها الفنان الراحل، فؤاد المهندس، لشهر رمضان.

بعد ذلك، علقت شويكار على أزمة فيروس "كورونا" المستجد، "داعية من الله تعالى أن يزيح هذه الغمّة".

كما أشادت بجهود الحكومة المصرية في محاربة الجائحة العالمية، ولفتت بأنها "تدلع" المصريين على حد وصفها، باستمرارها في تعقيم الأماكن العامة وتقديمها النصائح لهم للوقاية من مرض (كوفيد-19).

View this post on Instagram هتوحشينا يا احلى كومديانة شقية في تاريخ السينما 😞 البقاء لله A post shared by Edward (@edwardfouad) on Aug 14, 2020 at 6:38am PDT

وردا على السؤال الأخيرة في المكالمة بشأن أي المسلسلات التلفزيونية التي ستحرص على متابعتها خلال شهر رمضان، أجابت شويكار بأنها ستشاهد مسلسل "فلانتينو" من بطولة عادل إمام و"خيانة عهد" للفنانة يسرا و"الاختيار" من بطولة أمير كرارة.

وأعلنت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الجمعة، وفاة الفنانة المصرية شويكار.

وكتب عزوز عادل سكرتير النقابة عبر موقع "فيسيوك" للتواصل الاجتماعي: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة ⁧‫شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وشكلت شويكار مع زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس واحدا من أنجح "الثنائيات الفنية" في السينما المصرية وعلى خشبة المسرح، ومن أشهر أفلامهما "سفاح النساء" و"أخطر رجل في العالم" و"إجازة غرام"، كما تألقا في مسرحيات "أنا فين وانتي فين" و"سيدتي الجميلة".

وكان آخر أفلام شويكار "كلمني شكرا" من إنتاج عام 2010، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن بطولة عمرو عبد الجليل وغادة عبد الرازق وحورية فرغلي.