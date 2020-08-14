شهيرة تروي ما دار بينها وبين شويكار قبل 20 يوما من وفاتها

وجهت الفنانة المصرية، شهيرة، رسالة مؤثرة إلى الفنانة الراحلة، شويكار، التي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة.

وشاركت زوجة الفنان محمود ياسين صورة لشويكار عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وكتبت معها: "معنى هذا أنه لم يعد لي أحد يحبني من قلبه ويراني شيئا عظيما بعد الفنانة الراحلة شادية وبعدك، ماذا أفعل لا أستطيع أن أقاوم دموعي وأنا أكتب، من سيُسمعني أحلى كلام، من الذي "سيطبطب" علي عندما أشعر بالضيق، من سيدللني أحلى دلال وكأنني طفلة، من يقول لي "يا ست الستات".

وكشفت شهيرة عن آخر مكالمة دارت بينها وبين شويكار قبل 20 يوما من وفاتها، فقالت: "ماذا حدث يا "شوشو"، لقد اتصلت بك من 20 يوما تقريبا، وكنت "زي الفل"، متى حدثت هذه "اللخبطة" في صحتك، لقد أخبرتيني في آخر مكالمة ألا أتأخر عليكي لأننا اتفقنا على أن أزورك، أنا تأخرت، معلش حبيبتي أنت أكثر واحدة كنت تشعرين بي وبظروفي أنا آسفة، حتى أنني لا أستطيع أن أنعاكي".

وأعلنت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الجمعة، وفاة الفنانة المصرية شويكار.

وكتب عزوز عادل سكرتير النقابة عبر موقع "فيسيوك" للتواصل الاجتماعي: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة ⁧‫شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وشكلت شويكار مع زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس واحدة من أنجح "الثنائيات الفنية" في السينما المصرية وعلى خشبة المسرح، ومن أشهر أفلامهما "سفاح النساء" و"أخطر رجل في العالم" و"إجازة غرام"، كما تألقا في مسرحيات "أنا فين وانتي فين" و"سيدتي الجميلة".

وكان آخر أفلام شويكار "كلمني شكرا" من إنتاج عام 2010، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن بطولة عمرو عبد الجليل وحورية فرغلي.