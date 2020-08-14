كيف نعى أفيخاي أدرعي الفنانة المصرية شويكار

نعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الفنانة المصرية، شويكار، التي توفيت اليوم الجمعة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غرد أدرعي: "وداعا لفنانة رائعة من الزمن الجميل. وداعا شويكار".

وأشار إلى ان "الكل في إسرائيل كان يتابع ويتمتع بشغف أدوارها السينمائية والتلفزيونية والمسرحية على القناة الاولى الاسرائيلية فى عصر كل يوم جمعة".

واختتم أفيخاي أدرعي نعيه لشويكار قائلا: "رحمها الله وغفر لها وأسكنها الجنة".

وشارك أدرعي مع تغريدته صورة لها وصورة أخرى لها مع زوجها الفنان الراحل، فؤاد المهندس.

وداعًا لفنانة رائعة من الزمن الجميل. وداعًا #شويكار. الكل فى #اسرائيل كان يتابع ويتمتع بشغف أدوارها السينمائية والتلفزيونية والمسرحية على القناة الاولى الاسرائيلية فى عصر كل يوم جمعة. رحمها الله وغفر لها واسكنها الجنة. pic.twitter.com/nFZpfiGyjy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 14, 2020

​وأعلنت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الجمعة، وفاة الفنانة المصرية شويكار.

وكتب عزوز عادل سكرتير النقابة عبر موقع "فيسيوك" للتواصل الاجتماعي: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة ⁧‫شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وشكلت شويكار مع زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس واحدا من أنجح "الثنائيات الفنية" في السينما المصرية وعلى خشبة المسرح، ومن أشهر أفلامهما "سفاح النساء" و"أخطر رجل في العالم" و"إجازة غرام"، كما تألقا في مسرحيات "أنا فين وانتي فين" و"سيدتي الجميلة".

وكان آخر أفلام شويكار "كلمني شكرا" من إنتاج عام 2010، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن بطولة عمرو عبد الجليل وحورية فرغلي.