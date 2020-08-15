تم إنقاذه بمعجزة.. قضيب حديدي يخترق جمجمة رضيع

انزلق رضيع يبلغ من العمر عاما وهو يلهو في ساحة منزله، ليسقط على قضيب حديدي بارز اخترق جمجمته.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حالة الرضيع مستقرة الآن بعدما كان على وشك الموت، حيث أزيل القضيب من رأسه عقب جراحة استمرت ساعة.

وقام الأب الذي يعيش في مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، بقص القضيب بالكماشة ونقل طفله على الفور للمستشفى.

One-year-old boy miraculously survives after a steel rod rammed into the back of the toddler's head https://t.co/S01ag7hPFz — Daily Mail Online (@MailOnline) August 14, 2020

وأوضحت الأشعة أن القضيب مستقر في جمجمة الطفل ولا يبعد سوى مليمترات عن الأوعية الدموية في قاع الدماغ.

وقال الدكتور وانغ غوانغنينغ، مدير جراحة الأعصاب في مستشفى الأطفال بالمدينة، إن الطفل كان في حالة حرجة عندما وصل المستشفى وكان يعاني من الحمى.

وأكد الطبيب أنه بمجرد إزالة القضيب المعدني تحسنت حالته وباتت مستقرة.