تغريدة "عنيفة" للفنانة اللبنانية إليسا توجهها للرئيس عون

شنت الفنانة اللبنانية، إليسا، هجوما عنيفا على رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون عبر صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إليسا في تغريدتها على "تويتر": "يعني الحيوان عندو حس أكتر منك، الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت! الله لا يسامحك يا ميشال عون".

يعني الحيوان عندو حس اكتر منك ،الله يستر لبنان هالمرة مش بس بيروت! الله لا يسامحك يا ميشال عون — Elissa (@elissakh) August 14, 2020

واعتذرت الفنانة اللبنانية لجمهورها عن تأييدها لأي حزب لبناني، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في بلادها إثر انفجار مرفأ بيروت.

وغردت عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أعتذر عن تأييدي أي أحد بأي يوم من الأيام حزبيا أو سياسيا أو حتى برئاسة الجمهورية، كلهم خذلونا والفرق أننا نمتلك الجرأة لكي نعترف في وقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونه على الغلط".

وأكدت الفنانة الشهيرة أنها اليوم تعلن انتماءها لأرضها وشعبها فقط.