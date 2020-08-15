رونالدو يقوم بغطس حر على عمق 14 مترا.. فيديو

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي فيديو جديدا من إجازته الصيفية، وهو يمارس هواية الغطس في البحر.

وكتب رونالدو تعليقا على الفيديو: "استيقظت اليوم وأنا أتساءل: ماذا يحدث في البحر؟! نداء من كوكب نيبتون الأزرق".

وأضاف: "من فضلك لا تجرب هذا"، مشيرا إلى أنه قام بالغطس على عمق 14 مترا.

ويحاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، نسيان الخروج من دوري أبطال أوروبا لهذا العام، بقضاء وقته مع عائلته وصديقته الإيطالية جورجينا رودريغيز، على إحدى اليخوت، ويشارك جمهوره من حين لآخر بصورة لهما وهما يقضيان عطلتهما الصيفية وسط البحر.

View this post on Instagram Happy to share these beautiful moments with you! 👩‍❤️‍👨😘 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Aug 12, 2020 at 6:36am PDT

وأنهى كريستيانو رونالدو موسم الدورى الإيطالى مع يوفنتوس مسجلا 31 هدفا فى وصافة قائمة الهدافين خلفا لشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو المتصدر بـ 36 هدفا.

وخاض كريستيانو رونالدو 46 مباراة بكافة المسابقات مع يوفنتوس، وأحرز 37 هدفا و5 تمريرات حاسمة.

وأعلن يوفنتوس، منذ أيام، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عن فوز رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الفريق فى الموسم المنتهى، نظراً لدوره الكبير فى حصول اليوفى على لقب الدورى الإيطالى للمرة التاسعة على التوالى.